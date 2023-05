Soundtrack: Black Mirror • Muziek • 30-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het derde seizoen van de Britse tv-hit Black Mirror werd onlangs gelanceerd op Netflix. Wat is de soundtrack van de dystopische wereld in de serie?

De sf-serie Black Mirror kent iedere aflevering weer een compleet ander uitgangspunt: de ene week gaat het over de gevaren van social media, de andere week zien we iemand verdwalen in een spookhuis uit een horrorgame. Iedere aflevering heeft een andere setting en andere karakters.

En zo heeft iedere aflevering qua muziek ook een eigen sfeer. In de aflevering Shut up and dance, waarin een jongen gechanteerd wordt met compromitterende beelden, is veel Britse (alternatieve) popmuziek te horen, met namen als Radiohead, The Stereophonics en Emeli Sandé.

San Junipero, de aflevering over een uitgaansplek waar het ieder weekend een ander decennium is, gebruikt de soundtrack om heel duidelijk aan te geven waar we zijn. In de jaren 80 is het INXS, The Bangles en Simple Minds, in de jaren 90 horen we Alanis Morissette en in de zeroes komt Kylie Minogue's oorwurm 'Can't get you out of my head' langs.

Black Mirror liet dit seizoen overigens ook muziek schrijven. De Duits-Britse componist Max Richter maakte voor Nosedive een paar stukken die een klassiek en een futuristisch geluid combineren. De muziek die in de eerste helft van het derde seizoen gebruikt wordt, is hieronder te beluisteren.