Soundtrack: Big Little Lies • Muziek • 13-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

We omschreven de HBO-serie Big Little Lies in februari als ‘een van de grote verrassingen van dit voorjaar’. Welke muziek horen we tijdens de zwarte komedie?

Big Little Lies is gebaseerd op de gelijknamige roman van Liane Moriarty. De reeks volgt de levens van drie moeders, gespeeld door Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Shailene Woodley, die verstrikt raken in een moordzaak. Het is oorspronkelijk bedoeld als miniserie, hoewel er geruchten zijn over een tweede seizoen.

Op de soundtrack van Big Little Lies is vooral soul te horen. En niet alleen de klassieke namen, zoals Otis Redding ('That's how strong my love is') en The Temptations ('Papa was a rolling stone'), maar juist veel modern werk. Zo komen er veel recente artiesten als Leon Bridges ('River'), Charles Bradley ('Changes') en Alabama Shakes ('This feeling') voorbij.

Naast die soulmuziek is er veel plek voor singer-songwriters. Zoals het fraaie 'The wonder of you' van Villagers, 'Casimir Pulaski day' van Sufjan Stevens en 'The wind' van PJ Harvey.

Beluister de soundtrack van Big Little Lies hieronder.