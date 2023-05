Soundtrack: Atypical

De sitcom Atypical volgt de autistische Sam en zijn familie. De soundtrack van de serie bestaat vooral uit moderne alternatieve tracks.

Wij omschreven het eerste seizoen van Atypical als 'goedbedoeld maar ongenuanceerd'. En hoewel de serie, een creatie van scriptschrijver Robia Rashid (How I Met Your Mother, The Goldbergs), misschien niet volledig geslaagd is, de soundtrack is zeker de moeite waard.