Sophie Hilbrand over de Nationale 2016 Test • TV • 29-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Sophie Hilbrand, jij gaat de Nationale 2016 Test presenteren. In het persbericht erover lees ik onder meer over de losersvlucht. Wist jij nog wat dat was? Ja, dat wist ik nog wel. Jij niet?

Ik moest het even nazoeken, zulke dingen vergeet je toch snel. Vorig jaar ging in de 2015 Test het over de terror-oehoe, wie heeft het daar nog over?

Sommige dingen zijn weggezakt, inderdaad. Bij een vraag over een Nederlandse dj weet ik het antwoord ook niet.

Dan heb je een senior moment.

Ja, senior moment ja. Terwijl andere mensen van de redactie dan denken: daar weet toch iedereen het antwoord op? Maar die weetjes zijn vaak het haakje naar de vraag hè. Door de inleidingen bij de vraag krijg je een beeld van afgelopen jaar. Daar verzinnen we dan een vraag bij, soms is dat een grap.

Onder de deelnemers ook een clubje BN’ers. Wie gaat winnen denk je?

Nou, Özcan Akyol en Nynke de Jong zijn als columnist dagelijks met het nieuws bezig, voor hen is het misschien makkelijker dan voor iemand als Mr. Probz. Een vraag over Koningsdag is moeilijker te beantwoorden als je afgelopen koningsdag in een vliegtuig op weg naar een optreden was, zoals hij vast heeft gedaan.

Wij kunnen als kijker ook meedoen. Valt er nog wat te winnen?

Ja, een kerstpakket! Dat vond BNN eerst niet zo’n goed idee geloof ik, ze vonden een kerstpakket een beetje nuffig. Maar een kerstpakket hoort er gewoon bij!

NPO 3, 29 december, 20:30 uur.