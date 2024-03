Soof: trailer voor tweede seizoen Videoland , Serie , Nieuws • 09-11-2018 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hoe houdt de chaotische en nuchtere Soof zich staande in de glitter en glamour van de tv-wereld?

De uit de columns van Sylvia Witteman afkomstige Soof dook eerder op in twee films en kreeg vervolgens ook een eigen serie op Videoland. Lies Visschedijk keert nu terug als het personage in een tweede seizoen, waarin Soof en haar ex Kasper (Fedja van Huêt) elkaar proberen los te laten, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Haar leven wordt nog eens extra gecompliceerd, waneer Jim (Daniel Karaty) haar helpt aan een eigen kookprogramma op televisie. Robert de Hoog is dit seizoen te zien als Victor, de producent en regisseur van Soofs tv-show en tevens haar nieuwe love interest. Bert Luppes wordt geïntroduceerd als Eddie, de vader van Soof en dus ex van Hansje, en Bente Fokkens speelt het nieuwe buurmeisje dat de harten van de tweeling sneller doet kloppen.