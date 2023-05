Son of Zorn S1E1-2: een breedgeschouderde cartoon in de echte wereld • Recensie • 28-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De onbeholpen stripheld Zorn probeert zijn barbaarse praktijken achterwege te laten wanneer hij afreist naar zijn gezin in Californië.

Zorn (Jason Sudeikis) is een stripheld uit Zephyria, een eiland in de Grote Oceaan. Eens in de paar jaar reist deze gespierde roodharige barbaar af naar de ‘echte’ wereld in Californië, waar zijn gezin woont: zijn ex-vrouw Edie (Cheryl Hines) en zijn zoon Alan (Johnny Pemberton), die hij liefkozend zijn ‘kleine bottenbreker’ noemt. De relatie met Alan blijkt zodanig te zijn verslechterd dat Zorn besluit permanent te gaan wonen in de buurt van zijn familie. De breedgeschouderde reus, bewapend met een levensgroot zwaard, trekt in een leegstaand appartement.

Vervolgens begint een soort strijd tegen de civilisatie. Zorn krijgt een baan in een callcenter, waar zijn leidinggevende constateert dat hij ‘geen idee heeft wat hij doet’. De hoge verwachtingen worden bijgesteld naar het niveau van iemand die voorheen ‘het bloed van zijn gevallen vijanden dronk uit de schedeltjes van hun kinderen’. Toch doet Zorn zijn best. Hij geeft zijn zoon ongevraagd relatieadvies: ‘dat is geen stalken, dat is haar op de voet volgen.’ En hij respecteert Craig (Tim Meadows), de uiterst zelfkritische verloofde van Edie. Hoewel Zorn het af en toe niet kan laten publiekelijk terug te blikken op de gepassioneerde seks die hij en zijn vrouw hadden met een groep bergtrollen.

Bedenker Reed Agnew toont met Son of Zorn aan dat de combinatie van animatie en live action nog altijd levensvatbaar is, gezien het succes van films als Ted 2 (2015). Hoewel de televisieserie vanwege het nostalgische karakter vast voornamelijk zal resoneren bij bewonderaars van stripboeken. Die kunnen herinneringen ophalen aan die tijd dat ze op zaterdagochtend naar de bibliotheek kuierden, op zoek naar nieuwe striphelden. Dan zullen ze in Son of Zorn wel de halfslachtige humor op de koop toe moeten nemen.

Son of Zorn S1, vanaf 11 september op FOX (USA)