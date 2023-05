SNL Weekend Update Summer Edition: Behaaglijke satire in de zomer • TV , Recensie • 12-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De immense populaire rubriek is terug van weggeweest.

Wie tijdens de zomerstop van Saturday Night Live toch snakt naar een dosis behaaglijke satire kan terecht bij Weekend Update Summer Edition. De immens populaire rubriek uit SNL, gepresenteerd door Colin Jost en Michael Che, is in augustus vier keer te zien. Net als in 2008, 2009 en 2012. Dat is tekenend voor SNL: de sketchshow was na de inauguratie van Donald Trump na enkele beroerde jaren eindelijk weer een succes, ook qua kijkcijfers. Het is geen verrassing dat dit zomerse uitstapje voor een groot deel is gewijd aan de Amerikaanse president en zijn tragikomische gevolg.

De glunderende Jost opent de uitzending met de frase: ‘Het was een opmerkelijk jaar, de laatste weken.’ Daarmee doelt hij onder meer op persvertegenwoordiger Anthony Scaramucci, die na elf dagen in het Witte Huis alweer zijn biezen mocht pakken. Jost vervolgt: ‘Hoe hebben we dit kunnen missen? Dit was Kerstmis in juli.’ Het volgende onderwerp is de crisis tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. En de patstelling tussen de twee druktemakers: Donald Trump en Kim Jong-un. Jost analyseert: ‘Wat ze zeggen moet je niet geloven. Jong-un beweert ook dat hij kan dunken.’

Waarop Donald Trump Jr. en Eric Trump, gespeeld door castleden van SNL, aanschuiven. De twee worden aangesproken op het (mogelijke) complot dat in de media uitvoerig is belicht: de band tussen Trumps team en de Russen. Eric verklaart: ‘vorige week had je het nog over pinda’s ( peanuts ).’ Trump Jr. dient zijn broertje van repliek: ‘Nee dat ging over een dagvaarding ( subpoena ).’ Dat gezever over mogelijk verraad is trouwens volgens de laatstgenoemde minkukel niets meer dan een nothingburger. Tussendoor laat Eric zijn legokasteel zien, inclusief een uit zwarte Amerikanen bestaand schoonmaakteam.

Zo passeren een veelvoud aan onderwerpen, vrijwel allemaal gerelateerd aan Trump, de revue. Bill Hader keert – eenmalig? - terug om Scaramucci te vertolken, en wordt met luid gejuich onthaald in de studio. ‘Jullie missen me nu al. Ik ben net als cocaïne. Jullie willen meer van me.’ Dan vertelt Michael Che dat de NAACP (de vereniging die de belangen behartigt van niet-witte mensen) een negatief reisadvies heeft afgegeven voor de staat Missouri. Daar zou discriminatie aan de orde van de dag zijn. ‘Kom op zeg. Alsof we daarheen gaan op vakantie. Missouri is een weet u-staat. Als in: weet u de weg naar Chicago?’

Daarna vertelt Che dat LL Cool J binnenkort de prestigieuze Kennedy Center Honor prijs in ontvangst mag nemen, als eerste rapper ooit. Che specificeert: ‘Dat klopt niet helemaal, als je Old Dirty Bastard meetelt.’ Waarop een foto van Bill Cosby verschijnt. Om toch maar in majeur te eindigen mag komiek Leslie Jones tegen het einde nog haar zegje doen. Ze beklaagt zich over de sportschool, en toont daarop haar afgetrainde lijf. ‘Ook als ik ben gestorven wil ik er aantrekkelijk uitzien wanneer ik ben opgebaard in het uitvaartcentrum. Zodat mannen verlekkerd naar me blijven kijken.’

SNL Weekend Update Summer Edition, 10 augustus bij NBC