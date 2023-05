SNL Video: laatste debat Trump tegen Clinton • Nieuws • 24-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Saturday Night Live nam het afgelopen weekend het laatste debat tussen Donald Trump en Hillary Clinton op de hak. Bekijk de video.

Trump en Clinton mochten na het debat zelf al een aantal grappen maken over elkaar, tijdens een jaarlijks benefietdiner in New York, maar in SNL lieten Alec Baldwin (als Trump) en Kate McKinnon (als Clinton) wederom zien hoe het echt moet. De presentatie van de aflevering van dit weekend was in handen van Tom Hanks, die in de skit gestalte gaf aan debatleider Chis Wallace. Dit keer zien we onder meer hoe Clinton na de ‘bad hombres’ uitspraak haar Trump-bingokaart compleet heeft, terwijl ze tevens een voordeeltje probeert te halen uit de ‘nasty woman’ opmerking van haar tegenstander. Alec Baldwin deelde als Trump zelfs een plaagstootje uit aan broer Stephen Baldwin, omdat deze als conservatieve Trump-supporter de persiflage door zijn oudere broer als niet grappig beoordeelde.