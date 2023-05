SNL persifleert The Handmaid’s Tale

The Handmaid’s Tale is nog maar enkele afleveringen onderweg, maar werd nu al op de hak genomen in Saturday Night Live.

De serie van Hulu speelt zich af in een wereld waar vrouwen geen rechten meer hebben. In de SNL-sketch was te zien hoe Cecily Strong, Vanessa Bayer, Aidy Bryant en Sasheer Zamata als dienstmaagden een aantal oude vrienden (met gastheer Chris Pine) tegen het lijf lopen. En zij lijken zich totaal niet bewust van de huidige situatie waarin het andere geslacht zich inmiddels bevindt. In een andere sketch gaf Kate McKinnon – geheel in de stijl van Carmen Sandiego – gestalte aan de inmiddels uit het nieuws verdwenen Trump-adviseur Kellyanne Conway. Daarnaast was in de cold open met McKinnon en Alex Moffat ook acteur Alec Baldwin nog eventjes te horen als de Amerikaanse president zelf.