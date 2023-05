SNL kiest Alec Baldwin als hun Donald Trump • Nieuws • 29-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Alec Baldwin zal in Saturday Night Live gestalte geven aan presidentskandidaat Donald Trump. Hij is dit weekend direct te zien in de seizoensopener van de sketchshow.

In de eerste aflevering van het 42ste seizoen neemt Trump het uiteraard op tegen Hillary Clinton , die wordt gespeeld door vast castlid Kate McKinnon. Baldwin was al talloze keren gastspeler in SNL. Net als Trump heeft de acteur ervaring op het gebied van reality-tv; momenteel is hij op NBC tevens de presentator van Match Game. Daarnaast werd er in de media ooit een tijd lang gespeculeerd over het feit dat hij zich mogelijk verkiesbaar zou stellen als burgemeester van New York, iets waar hij vanwege zijn vaste rol in het komische 30 Rock destijds toch maar vanaf zag. Eerder werd Trump in Saturday Night Live gespeeld door zowel Darrell Hammond als Taran Killam. Hammond was al langer weg bij de show en onlangs werd aangekondigd dat ook Killam dit seizoen niet meer terugkomt

Alec Baldwin brak in de jaren 90 door als Jack Ryan in de film The Hunt For Red October. Binnenkort is John Krasinski in een tv-serie van Amazon te zien in dezelfde rol. Tussen 2006 en 2013 won Baldwin verschillende Emmy’s en Golden Globes voor zijn rol als tv-producent Jack Donaghy in 30 Rock. De seizoenopener van Saturday Night Live wordt gepresenteerd door Margot Robbie en is op 1 oktober te zien op NBC.