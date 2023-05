SNL Video: laatste sketch voor de verkiezingen • Nieuws • 07-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vlak voor verkiezingsdag gaven Alec Baldwin en Kate McKinnon in Saturday Night Live nog een keer gestalte aan Trump en Clinton. Bekijk de video.

Cecily Strong is in de sketch te zien als CNN-presentatrice Erin Burnett, die vooral wil praten over de gelekte e-mails van Clinton. Ze laat zich daarbij niet van haar stuk brengen, zelfs niet door een halfnaakte Putin, die door Trump vol op de mond wordt gekust. De sketch eindigt echter redelijk serieus. Baldwin laat zijn imitatie even achterwege, om McKinnon zijn excuses aan te bieden voor alle beledigingen. Het tweetal verlaat dan de opnamestudio om zich buiten op Times Square onder de mensen te begeven, maar keert vervolgens terug voor een zelfs bijna emotioneel te noemen slotwoord. Morgen is het verkiezingsdag en daarom komt SNL vanavond met een speciale uitzending, waarin wordt teruggeblikt op de politieke sketches van de laatste weken.

Bekijk onder de Trump / Clinton sketch een bonus-filmpje, waarin Dana Carvey – wiens nieuwe stand-up special nu te zien is op Netflix – als zijn bekende typetje The Church Lady praat over de verkiezingen. Bekijk daaronder nog een derde sketch, waarin SNL-legende en Chicago Cubs-fan Bill Murray zijn team een serenade brengt.