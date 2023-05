Sneaky Pete S1: Vermakelijke zwendel met solide cast • Amazon , Recensie • 28-01-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Giovanni Ribisi is ‘in it for the long con’ als charismatische oplichter, in de licht komische dramaserie bedacht door David Shore en Bryan Cranston.

Bijna was Sneaky Pete , bedacht door David Shore ( House ) en Bryan Cranston (Heisenberg uit Breaking Bad ), een dertien-in-een-dozijn-show geworden op de Amerikaanse zender CBS, de plek waar Shore tevens het kortstondige Battle Creek onderbracht. Gelukkig verhuisde het concept naar Amazon. Daar kregen de makers een seizoen lang de tijd om één groot verhaal – zie ook Goliath – te vertellen. Dat overkoepelende verhaal is overigens niet afkomstig van Shore: hij besloot na de proefaflevering om de serie te verlaten. Zijn opvolger werd Graham Yost ( Boomtown ), die een capabele vervanger bleek, want de charme van de pilot blijft ook in de negen daarop volgende afleveringen behouden.

Veel van die charme is afkomstig van acteur Giovanni Ribisi (die onder meer bekendheid verwierf met – héél iets anders – zijn bijrol als Frank junior in de comedyserie Friends ). Ribisi geeft gestalte aan Marius Josipovic, een oplichter die in de gevangenis dag en nacht de jeugdverhalen van zijn celgenoot Pete (Ethan Embry) aanhoort. Na zijn vrijlating moet Marius uit handen zien te blijven van een misdaadbaas (Cranston zelf) die hij geld verschuldigd is, waarop hij besluit zich voor te doen als Pete en zich aan diens grootouders voor te stellen als hun verloren kleinzoon. Dat is niet zonder risico: hun familiebedrijf helpt mensen op borgtocht vrij te komen en daardoor zien de oudjes regelmatig gezichten van liegende criminelen.

Sneaky Pete had tien afleveringen lang de kwestie ‘Ontdekt de familie wie hij is?æ uit kunnen melken, maar doet dat niet. De personages ontlopen de valkuilen waarin hun gelijken doorgaans trappen. Zo werkt Petes neef Taylor (Shane McRae) bij de politie en had hij de archetypische, wantrouwende agent kunnen worden, maar nee: hij wordt op een andere manier gebruikt. Oma Audrey en opa Otto zijn niet dom of naïef, maar worstelen volop met hun eigen geheimen en problemen. Daardoor zien ze hun kleinzoon – of hij nu de echte Pete is of niet – sowieso als iemand die ze niet helemaal kunnen vertrouwen.

Naast het verbergen van zijn identiteit wordt Marius gedwongen meer ballen hoog te houden. Hij moet iemand 100.000 dollar afhandig maken, omdat zijn inmiddels ontvoerde broertje anders vingers zal gaan kwijtraken, en probeert uit alle macht zijn reclasseringsambtenaar te ontwijken. Ribisi’s spel wordt uitstekend gecomplementeerd door Margo Martindale en Peter Gerety, die als grootouders de stille motor binnen het acteerensemble vormen. Drievoudig Emmy-winnares Martindale is een hoogheid onder de van tv bekende acteurs. Ze speelde voor Yost eerder fantastische bijrollen in Justified en The Americans.

Hoewel er zo nu en dan nog eentje in de bioscoop opduikt, moet je voor de grootste klassieker onder de zwendelfilms helemaal terug naar The Sting uit de jaren 70, een rolprent die duidelijk van invloed was op Sneaky Pete. Het is een lastig genre. Als maker dien je de kijker genoeg van de oplichterspraktijk te laten zien om hem betrokken te houden en tegelijkertijd moet je van de grote onthulling geen ontknoping maken die iedereen al van mijlenver aan zag komen. Het is een balanceeract waar Yost en Cranston gelukkig wel raad mee weten.

Sneaky Pete S1, vanaf 27 januari op Amazon Prime