Sneaky Pete krijgt tweede seizoen op Amazon

Amazon bestelt een tweede seizoen van Sneaky Pete. De eerste reeks debuteerde vorige maand bij streamingdienst.

Sneaky Pete had van alle gescripte series de meest succesvolle openingsdag. Alleen The Man in the High Castle werd op de dag van release beter bekeken. Sneaky Pete deed het daarnaast ook erg goed bij de critici en bij elkaar opgeteld was dat voor Amazon reden genoeg om de serie al in een vroeg stadium te verlengen. Het licht komische drama werd bedacht door House-bedenker David Shore en Breaking Bad-acteur Bryan Cranston. Shore werd vlak voor de productie vervangen door Graham Yost, bekend van Band of Brothers en Justified. Giovanni Ribisi (Avatar) geeft in Sneaky Pete gestalte aan een net vrijgelaten oplichter, die de identiteit van zijn nog steeds opgesloten celgenoot aanneemt, om zo aan de wraak van een stel gangsters te kunnen ontsnappen. Cranston had zelf een cameo in de pilot en zou daarna hier en daar opduiken in een gastrol, maar was uiteindelijk in alle tien de afleveringen van het eerste seizoen te zien.