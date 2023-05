Smeris S3E1: lekker vlot dankzij grote stappen • NPO , TV , Recensie • 23-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Smeris weet in de nieuwe reeks de vaste schare fans wederom te bedienen met alle elementen die de serie zo onweerstaanbaar maken.

En zo waren we ineens bij een soort New Kids -achtige scène belandt, bij de opening van het derde seizoen Smeris , compleet met vrachtwagen-rijdt-pardoes-personage-omver. Nee, nieuwe vrienden maakt de serie niet, met iemand die wordt ondervraagd middels spijkers in z’n knieschijven. Of met Jeroen van Koningsbrugge die als Theo Kamp met een opgedirkte trike door het Brabantse land rijdt en met een enorm geweer zijn oude maat Willem Niessen (Dennis van de Ven) uit de problemen redt. Er is een stripper, en zijn slapstickgrapjes, er is een politiechef-met-saucijzenbroodje. Voor de vaste schare fans is het allemaal vintage Smeris , en een uitstekend begin van een nieuw seizoen (578.000 lineaire kijkers voor de openingsuitzending).

Smeris pakt de draad op, elf maanden na het slot van het vorig seizoen. Driessen komt terecht in een mensensmokkelzaak waar Kamp zich undercover in had ondergedompeld – en zo treffen de twee elkaar weer. Theo’s personage is nóg onaangepaster dan tijdens de vorige seizoenen, wat Willem al snel in standje moraalridder dwingt. Acteur Patrick Stoof is terug, nu als Lars van Nuenen, de broer van de overleden Freddy. Lars is verlamd, heeft een voorliefde voor sixties-kauwgomballenpopmuziek en is al even genadeloos als zijn broer. Een en ander is wat ingedikt en over de top, natuurlijk, maar nou en? Smeris heeft flair, het tempo ligt hoog en is spannend.

Die elementen zorgen ervoor dat je welwillend meegaat in de grote stappen in het scenario. Zo is er het nieuwe personage Laura de Dooier van Omroep Brabant (Susan Visser) die na zeer uitvoerige research wel héél snel open kaart speelt richting Niessen, of wel heel voortvarend dat onthullende filmpje op TV Brabant uitzendt. Maar Smeris kan vlot doordraaien juist dankzij deze grote stappen – en dat maakt het zo’n onweerstaanbare politieserie.



