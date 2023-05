Small Crimes: klungelende antiheld op vrije voeten

Netflix Original-film Small Crimes is één deel misdaadthriller en twee delen farce. Probleem nummer één is hoofdpersoon Joe Denton, gespeeld door Nikolaj Coster-Waldau, die een teveel aan anti in het fenomeen antiheld heeft gestopt.

We ontmoeten Denton als hij op het punt staat om uit de bak te komen. De corrupte agent zat zes jaar vast voor een mislukte aanslag op openbaar aanklager Phil Coakley (Michael Kinney). Hij weet een semi-berouwvolle blik op te zetten en mag weer in de kelder van zijn ouders komen wonen. Vrijwel onmiddellijk zit oude makker Dan (Gary Cole) hem echter op z’n nek; Denton heeft wat klusjes laten liggen en als hij niet snel wat mensen omlegt, grijpt Coakley ze allebei voor hun misdaden uit het verleden.

Small Crimes komt van regisseur Evan Katz, die in 2013 zijn debuut maakte met low-budget thriller Cheap Thrills. Zijn nieuwste film is een adaptatie van de roman Small Crimes van David Zeltserman, die Katz naar scenario vertaalde met Macon Blair. Blair ontving onlangs de Grand Jury Prize bij Sundance voor zijn Netflix Original-drama I Don’t Feel at Home in This World Anyore , en speelt ook de rol van Scotty in de film. Hij is een speelse toevoeging aan elke scène waarin hij te zien is. Hetzelfde kan helaas niet worden gezegd van Coster-Waldau, omdat hij de rol van zeurderige narcist wel erg overtuigend neerzet. Onsympathiek kan nog steeds interessant zijn om naar te kijken, maar Denton is ook nog eens niet erg goed in wat hij doet; hij klooit en klungelt zijn weg door de misdaden die hij pleegt als een kruimeldief die het niveau van huurmoordenaar probeert te imiteren. En dan slaat hij ook nog steeds regelmatig zijn slaapkamerdeur dicht in het gezicht van zijn moeder.