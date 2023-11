Sly: kritiekloos en mak portret van filmfenomeen Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Dat Sylvester Stallone ooit in een pornofilm speelde komt niet eens voorbij in matige documentaire over de levensloop van de man die gestalte gaf aan Rocky en Rambo.

Acteur, schrijver en regisseur Sylvester Stallone speelde ooit in een pornofilm. Zie The Party at Kitty and Stud’s (1970). Hij had geld nodig, en zijn acteercarrière was nog niet van de grond gekomen. Succes kreeg hij pas vier jaar later, met The Lords of Flatbush (1974). Op zich is dit, zeker voor kenners van het werk van ‘Sly’ Stallone, geen nieuw nieuws. Curieus is wel dat deze passage helemaal niet voorbijkomt in Sly, de documentaire die pretendeert een overzicht te geven van de ups-and-downs in de levensloop van de man die gestalte gaf aan Rocky (1976) en Rambo (Rambo: First Blood Part II, 1985).

Het lijkt er sterk op dat de film, geregisseerd door Thom Zimny, is gemaakt in opdracht van Stallone. Sly is namelijk erg borstklopperig. Een eerbetoon. Een film zonder verrassingen. Een film die nauwelijks probeert te doorgronden waarom iemand als Stallone (baritonstem; gepolijst lijf; atypisch uiterlijk in Hollywoodzin) juist zo’n fenomeen werd.

© Netflix

Toch heeft de documentaire ook interessante facetten. Zo vertelt een commentator dat als er voor Stallone geen pad in het verschiet lag, dat hij deze dan zelf wel aanlegde – dat is gewoon een feit: de beste man begon op een gegeven moment (zie Rocky) zijn eigen films te maken, omdat hij steevast in stereotype rollen (hij mocht telkens opdraven als de bad guy) werd gecast. En Stallone hoefde ook geen meesteracteur te worden, of zoals hij zelf zegt in de film: ‘Shakespeare lijkt niet op mij.’

© Netflix

Onder meer Quentin Tarantino en Arnold Schwarzenegger becommentariëren Sly in de film. Ze hebben weinig noemenswaardigs te zeggen. Zimny mag wel dicht bij Stallone komen: in de film is te zien hoe Stallone’s familie verkast van Hollywood naar Florida. Ze gaan naar de oostkust, zoals hij dat noemt. Aan het einde van de film wordt een levensgroot, protserig Rocky-beeld uit de villa getild. Die kitscherige scène is tekenend voor een film en een filmmaker die nauwelijks kritisch durven te zijn.