Sleepy Hollow stopt na vier seizoenen

Er komt geen vijfde reeks van Sleepy Hollow. Na vier seizoenen maakt Fox een einde aan de bovennatuurlijke dramaserie

Het eerste seizoen van Sleepy Hollow bleek een onverwachte hit voor de zender, maar tijdens het tweede seizoen begon de serie alsnog kijkers kwijt te raken. Geholpen door de populariteit in het buitenland, kreeg Sleepy Hollow op het laatste moment echter toch nog een derde – en later zelfs ook een vierde – seizoen. Voor die vierde reeks werd de boel wel flink omgegooid, mede omdat de serie met ingang van dat seizoen alle actie verplaatste naar Washington DC. Sleepy Hollow werd gebaseerd op het klassieke horrorverhaal van Washington Irving. De tv-versie speelt zich af in het heden en laat zien hoe Ichabod Crane (Tom Mison) en een agente (Nicole Beharie) het opnemen tegen de hoofdloze ruiter.

Sleepy Hollow werd bedacht door Alex Kurtzman en Roberto Orci, bekend van Fringe. Kurtzman maakt binnenkort zijn regiedebuut met de Tom Cruise-film The Mummy

De eerste drie seizoenen van Sleepy Hollow zijn nu te zien op Netflix.