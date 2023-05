Slachtoffer van Negan neemt afscheid van fans

The Walking Dead ging weer van start met een uiterst schokkende aflevering. Er werd onthuld wie na de cliffhanger van het zesde seizoen van het leven werd beroofd….

Spoilers!

Wie van de acht potentiële slachtoffers zou in de opener van het zevende seizoen kennis maken met de honkbalknuppel van Negan? Uiteindelijk bleek de door Jeffrey Dean Morgan gespeelde psychopaat, niet één, maar zelfs twee van de hoofdpersonages te vermoorden. Dit alles om leider Rick Grimes (Andrew Lincoln) op een absoluut breekpunt te krijgen. Als eerst moest legersergeant Abraham Ford (Michael Cudlitz) eraan geloven en daarna kwam ook Glenn Rhee (Steven Yuen) aan de beurt. Bekijk hieronder hoe beide acteurs afscheid nemen van de fans van The Walking Dead. Het personage van Cudlitz werd geïntroduceerd in het vierde seizoen, terwijl Yuen al vanaf de eerste aflevering bij de serie betrokken was. Helemaal onder zie je nog nog twee andere filmpjes, waarin ook make-up specialist Greg Nicotero en producent Gale Anne Hurd praten over de emotionele aflevering.