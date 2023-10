Six Feet Under: dramaserie van HBO verschijnt in november op Netflix

Een van de hoofdrollen in de tragikomische serie over een familie die in Los Angeles een begrafenisonderneming runt is voor Dexter-acteur Michael C. Hall.

Na True Blood verschijnt er opnieuw een HBO-serie van Alan Ball (die een ooit Oscar won voor American Beauty) op Netflix: Six Feet Under wordt op 1 november toegevoegd. Het drama volgt de familie Fisher, die een begrafenisonderneming runt in Los Angeles. Elke aflevering opent met een specifiek sterfgeval, dat de toon zet voor de rest van de aflevering. De familie bestaat uit onder meer matriarch Ruth Fisher (Frances Conroy), zoon Nate Fisher (Peter Krause), zoon David Fisher (Michael C. Hall) en dochter Claire Fisher (Lauren Ambrose). Six Feet Under kreeg zeer goede kritieken toen de serie van 2001 tot 2005 op tv werd uitgezonden en laatste aflevering wordt gezien als een van de beste serie-finales ooit. Het is na Ballers, Insecure, The Pacific, Band of Brothers en True Blood nu de zesde HBO-serie die op Netflix verschijnt.