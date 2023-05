Sissy Spacek reist af naar Castle Rock

Nu Bloodline definitief klaar is voegt Sissy Spacek zich bij de cast van de Stephen King-serie Castle Rock.

Spacek is geen onbekende van het werk van de auteur. Halverwege de jaren zeventig was ze namelijk te zien als het gepeste tienermeisje met telekinetische krachten in Carrie. De door Brian De Palma geregisseerde King-verfilming is momenteel te zien op Netflix. In Castle Rock zal Spacek gestalte geven aan Ruth Deaver, de verloren adoptiemoeder van professor Henry Deaver (Andre Holland). Jane Levy (de Evil Dead-remake, Don’t Breathe ) is net gecast als Jackie, de door de dood geobsedeerde amateur-historicus van Castle Rock. De titel van de serie is een verwijzing naar het gelijknamige plaatsje uit de boeken van Stephen King, waar verschillende van zijn verhalen ( It , The Dark Half) zich afspelen.