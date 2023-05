The Simpsons ontslaat componist Alf Clausen • Nieuws • 01-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De succesvolle animatieserie The Simpsons neemt per direct afscheid van componist Alf Clausen.

De exacte reden voor zijn ontslag is onduidelijk, maar volgens de website Variety kreeg Clausen van de producenten te horen dat ze op zoek gaan naar 'een ander soort muziek'. De componist verzorgde maar liefst 27 jaar lang de muziek voor The Simpsons , dat deze herfst aftrapt met het 29ste seizoen. Vrijwel alle muziek uit de serie was afkomstig van Clausen, van korte deuntjes op de achtergrond tot complete liedjes als 'Who Needs The Kwik-E-Mart' uit seizoen vijf en 'We Do (The Stonecutters song)' uit seizoen zes.

Clausen won verschillende Emmy’s voor zijn werk aan de tekenfilm. Naast zijn muziek voor The Simpsons, waarbij hij leiding gaf aan een 35-koppig orkest, deed hij ook de muziek voor series als Moonlighting en ALF, plus films als The Naked Gun en Ferris Bueller's Day Off.

Wie Clausen straks opvolgt is nog niet bekend. Overigens werd de klassieke openingstune van de serie dan weer niet door hem gemaakt, want deze is afkomstig van Danny Elfman.