Simone Missick komt terug voor The Defenders

Simone Missick keert terug als Misty Knight in The Defenders. De actrice speelde het personage al eerder in de Marvel-serie Luke Cage

Missick was in alle afleveringen van Luke Cage te zien als de rechtschapen detective, die uiteindelijk besluit om de superheld te hulp te schieten. De actrice dook eerder op in onder meer Wayward Pines. In The Defenders zullen alle superhelden die momenteel te zien zijn op Netflix, samenkomen in een ultieme cross-over . Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) en Iron Fist (Finn Jones) moeten New York dan beschermen tegen een nog onbekende slechterik, die gespeeld zal worden door Alien-actrice Sigourney Weaver. Naast Missick werden ook Carrie-Anne Moss (Jessica Jones) en Deborah Ann Woll (Daredevil) al bevestigd voor de cross-over. Daarnaast is de eerste regisseur die werd aangekondigd eveneens een oude bekende van het Marvel-universum op Netflix; S.J. Clarkson (Dexter) nam eerder de eerste twee afleveringen van Jessica Jones S1 voor haar rekening.