Silicon Valley S4E1-3: Virtuoze grappensalvo's en zachtaardige macho's • 24-04-2017

De strijd tussen goed en kwaad – en de mentaliteit in het echte Silicon Valley – verpakt als luchtige sitcom.

In dit vierde seizoen raken de computergenieën, opgesloten in ‘de broedkast’ van Erlich Bachman (T.J. Miller), opnieuw betrokken bij de (serieuzere) strijd tussen goed en kwaad. De hardvochtige Goliath Gavin Belson (Matt Ross) versus de hooghartige underdog Richard Hendricks (Thomas Middleditch) en zijn volgelingen – met wie hij overigens ook in onmin leeft. Kluns Richard wil zijn gelauwerde algoritme inzetten voor de ontwikkeling van een nieuw internet. Een internet dat volledig losstaat van bedrijvigheid, en leunt op miljoenen smartphones die samen een netwerk zouden vormen.

Dit idee bestaat al enigszins, zo blijkt. Het kwam ooit uit de koker van Peter Gregory (die we kennen uit het eerste seizoen), en werd gepatenteerd door zijn toenmalige zakenpartner Belson, intussen de onvermurwbare baas van internetgigant Hooli. Davids aartsvijand voorzag destijds al hoe je aan een onafhankelijk internet geen geld kan verdienen, en blokkeerde met zijn handeling de ambitieuze ideeën van Gregory. Dit is exemplarisch voor de mentaliteit in Silicon Valley, die scenarioschrijver Mike Judge (Beavis and Butthead) en zijn team vakkundig belichten.

In de Californische vallei, waar technologische innovatie prevaleert, wonen louter beroepsnarcisten, die je kan onderscheiden in twee categorieën: naïeve idealisten en harteloze kapitalisten. Beide groepen bestaan uit nerds met megalomane plannen voor de toekomst van moeder aarde. Het type David is een wereldverbeteraar die vooral bewonderd wil worden door zijn vakgenoten; het type Gavin wil dat zijn prestaties worden vertaald naar een substantieel salaris. Deze zachtaardige macho’s zijn de cowboys van de 21ste eeuw – het succes van Big Bang Theory mag eveneens niet onderschat worden. Het zijn klunzige machtswellustelingen die de zweep en de revolver hebben verruild voor toetsenbord en muis.

De nerd is salonfähig geworden en heeft zich opgeworpen als de grensverlegger van onze tijd – zie ook de erecultus rondom Steve Jobs. Computerprogrammeurs kunnen nu (bij vlagen, dat wel) stoer zijn. Dit nieuwe seizoen kan je dan, met enige fantasie, ook beschouwen als Judge’s variant van de spaghettiwestern; een luchtige sitcom waarin de behandeling van gewichtige onderwerpen niet wordt geschuwd. Over een eenling; een cowboy die het lot van de mensheid met zich meezeult en intussen verstrikt raakt in virtuoze grappensalvo’s. Laten we niet vergeten dat er vooral ook veel gelachen mag worden op de virtuele prairie.

Silicon Valley, 23 april bij Ziggo Movies & Series XL