Silicon Valley S4 onthult eerste beelden • 21-02-2017

Eind april keren de mannen van Pied Piper terug naar HBO. Bekijk de eerste beelden uit het vierde seizoen van Silicon Valley.

Aan de eerste teaser te zien gaat er aardig wat veranderen in de nieuwe reeks. Frontman Richard (Thomas Middleditch) kondigt namelijk aan het huidige Pied Piper op te heffen en de merknaam te gebruiken om een compleet nieuw internet te bouwen. Zijn collega’s lijken wat gematigd te reageren, hoewel Jared (Zach Woods) zijn enthousiasme maar wat graag laat blijken. In de vierde reeks zijn naast Middleditch en Woods ook T.J. Miller, Martin Starr en Kumail Nanjiani weer van de partij, evenals de scènestelende Josh Brener als Bighead. De cast wordt verder nog aangevuld door Amanda Crew, Matt Ross, Suzanne Cryer en Jimmy O. Yang. Silicon Valley werd bedacht door Mike Judge, John Altschuler en Dave Krinsky. Judge was eerder verantwoordelijk voor tekenfilms als Beavis & Butthead en King of the Hill en de film Office Space. Voordat hij in de jaren 90 aan de slag ging als animator, was hij zelf werkzaam in Silicon Valley.

Het vierde seizoen van Silicon Valley gaat op 23 april van start op HBO. Lees hier onze recensie van het derde seizoen van de komedie.