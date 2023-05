Silicon Valley S3: dezelfde grappen in eindeloze variaties (***) • Recensie • 28-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De onderwerpen leenden zich uitstekend voor goede grappen, in dit seizoen Silicon Valley. Toch kwamen ze niet echt uit de verf.

Er was een nieuwe bestuursvoorzitter voor internetbedrijf Pied Piper, in de gedaante van de ouderwetse bestuurder Jack Barker, maar die moest al snel het veld ruimen nadat hij probeerde om het briljante algoritme van supernerd Richard Hendricks machinaal te gaan fabriceren in kunststof boxjes. Dat was niet helemaal 2016, Jack!

Via diverse omwegen werd Richard zo halverwege het derde seizoen van Silicon Valley dus toch weer de bestuursvoorzitter van zijn eigen bedrijf. Maar pr en communiceren in het algemeen behoren nog altijd niet tot Richards sterkste punten. Daarom moest Erlich Bachman telkens aanschuiven bij vergaderingen, en ook bij een redelijk hilarisch tv-interview in aflevering 8, waarin hij op alle mogelijke manieren probeert voor Richard te spreken, terwijl Richard aan dezelfde tafel zit en de presentatrice hem met geen mogelijkheid nog kan bereiken.

Verder was het fijn dat Nelson ‘Big Head’ Bighetti weer een grotere rol speelde dit seizoen, en Jian Yang nog steeds in het huis van Erlich woont en af en toe zijn entree maakt met een onverwacht pesterijtje. Maar toch, echt helemaal los kwam het dit seizoen niet. Silicon Valley levert te vaak enkel een glimlach op. De schaterlach blijft uit, terwijl de onderwerpen zich daar wel voor lenen. Sommige grappen worden in eindeloos veel variaties herhaald, zoals de zogenaamd homoseksuele spanning tussen Richard en de kleffe Jared. Ook wordt het getouwtrek om wie nu precies welke functie in het bedrijf mag innemen soms wat eentoning.

Het kan natuurlijk ook zijn dat Silicon Valley best een goede comedyserie is, maar dat ze lijden onder de permanente vergelijking met het geniale Veep, dat er vlak na is geprogrammeerd op HBO.

Silicon Valley S3 is te zien via HBO Go