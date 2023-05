Silicon Valley S04 heeft nieuwe trailer • Nieuws • 30-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De mannen van Pied Piper zijn terug in de nieuwe trailer voor Silicon Valley. Het vierde seizoen gaat 23 april van start bij HBO.

Silicon Valley speelt zich af in de tech-wereld van San Francisco, waar de introverte, maar briljante programmeur Richard (Thomas Middleditch) een revolutionair compressieplatform genaamd Pied Piper opzet. In het vierde seizoen lijkt zijn bedrijf echter uit elkaar te vallen, waarna Richard en Jared (Zach Woods) aan iets nieuws beginnen. Aan de trailer te zien gebeurt dat tevens in samenwerking met een nieuw personage (gespeeld door Haley Joel Osmont, die ooit als kindacteur doorbrak met The Sixth Sense). Verder zijn ook T.J. Miller, Martin Starr, Kumail Nanjiani en de altijd scènestelende Josh Brener weer van de partij als de (inmiddels dus voormalige?) werknemers van Pied Piper en ook de terugkeer Amanda Crew en Suzanne Cryer is alvast te zien in de trailer.

Silicon Valley is afkomstig van producenten Mike Judge (King of the Hill) en Alec Berg (Seinfeld). Bekijk hier onze recensie van het derde seizoen van komische HBO-serie.