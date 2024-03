Silent Witness: seizoen 26 gaat in april van start bij de NPO

Het 26ste seizoen van Silent Witness gaat volgende maand in première bij de NPO: vanaf zaterdag 20 april zie je elke week een dubbele aflevering van de tiendelige reeks op NPO 2 en NPO Start, met uitzondering van 4 mei, want dan staat de film De Bezette Stad geprogrammeerd. Silent Witness volgt forensisch patholoog Nikki Alexander (Emilia Fox) en haar collega's van het Lyell Centre. Het team wordt in de 26ste reeks uitgebreid met twee nieuwe rekruten: Aki Omoshaybi (The Pursuit of Love) speelt Gabriel Folukoya en Alastair Michael is te zien als Velvy Schur. In de première van het seizoen maken Nikki en haar collega's kennis met een beruchte criminele organisatie (bekend als de Ndrangheta), nadat een man van een flatgebouw af wordt gegooid. Silent Witness kreeg ook al een 27ste seizoen, dat eerder deze maand van start ging op BBC First.