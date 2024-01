Silent Witness S27E01-02: grotesk en spannend BBC , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

© BBC Studios

Forensisch patholoog Nikki Alexander stuit op de gruwelijke erfenis van een seriemoordenaar in serie die onverminderd boeit.

Een seriemoordenaar die in 2004 van de aardbodem verdween, lijkt zijn bloederige rentree te hebben gemaakt in het 27ste seizoen van Silent Witness. In de openingsaflevering wordt het stoffelijk overschot van een man aangetroffen in een kerk. Hij wordt knielend aangetroffen voor een altaar, met een stuk staaldraad om zijn nek. Een grotesk tafereel, maar daar is forensisch patholoog Nikki Alexander (Emilia Fox in alweer haar 20ste seizoen) wel aan gewend. Toch begint er bij elke zaak weer iets bij haar te leven. Actrice Fox betoont zich opnieuw als een fijn doorgeefluik van de kijker – door haar ogen zien we de plot zich langzaam ontvouwen.

Het verhaal draait ditmaal om psychopaat Calvin Dunn (Leo Staar), die in 2004 wordt aangehouden op verdenking van een aantal moorden. Zijn zoontje is echter zijn alibi. De rechercheur die destijds bij de zaak betrokken was maakte er een rotzooi van, blijkt even later. Dat weet Alexanders oud-collega, patholoog Charles Beck (John Hannah), maar al te goed. Het lijkt er sterk op dat Dunn ook zijn echtgenote vermoordde. Niettemin duikt het team, nadat het moordslachtoffer is gevonden, weer in het omineuze verleden van Dunn en zijn familie. Zo worden zijn zoon en dochter ondervraagd en denk je als kijker: misschien leeft Dunn wel niet meer en hebben zij zijn werk voortgezet.

Maar telkens wanneer zich de contouren van een verdachte aandienen, neemt de plot een andere wending. Die spanning wordt steevast gelardeerd met smakeloze taferelen; zo wordt in de tweede aflevering een lijk aangetroffen dat door Alexander uiteraard weer helemaal onder handen wordt genomen. Dat is het handelsmerk van de reeks, waarin twee dingen sowieso buiten kijf staan: Silent Witness weet zichzelf nog elk seizoen moeiteloos te vernieuwen en is nog lang niet uitgeblust.