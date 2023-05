Sicario-schrijver pent tv-serie Yellowstone

Na de succesfilms Sicario en Hell or High Water keert scenarist Taylor Sheridan terug naar de wereld van televisie met Yellowstone.

Sheridan was jarenlang acteur (zo had hij een vaste rol in de eerste drie seizoenen van Sons of Anarchy), waarna hij met Sicario zijn debuut maakte als scenarist. Die film volgde hij op met Hell or High Water , waar hij een Oscarnominatie voor ontving. Samen met producenten John en Art Linson ( Sons of Anarchy ) zal hij nu Yellowstone gaan maken voor Paramount Network. Het project draait om een gezin met een grote familieboerderij in de buurt van het nationale park waar de titel naar verwijst. Ze krijgen er te maken met allerlei externe partijen die beslag op hun land willen leggen. Naast het schrijven zal Sheridan ook een aantal afleveringen zelf regisseren. Onlangs stapte hij nog achter de camera voor de film Wind River met Jeremy Renner en Elizabeth Olsen.