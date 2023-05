Showtime stopt na één seizoen met Roadies

Enkele weken na de eerste seizoensfinale haalt Showtime de band uit elkaar. Het muzikale Roadies van producent J.J. Abrams krijgt geen tweede seizoen van de zender.

Roadies gaf de kijker een blik achter de schermen bij de tour van een fictieve rockband. De hoofdrollen waren voor Luke Wilson, Carla Gugino en Imogen Poots. De serie werd bedacht door Cameron Crowe, regisseur van onder meer Jerry Maguire en Almost Famous. Crowe was ooit zelf journalist voor het muziekblad Rolling Stone. Hij had naar eigen zeggen nog ‘duizenden verhalen’ om via de serie te vertellen, maar Roadies wilde niet echt aanslaan bij het grote publiek. De laatste van de in totaal 10 afleveringen werd uitgezonden op 28 augustus. Lees ook onze recensie van de allereerste aflevering van Roadies.