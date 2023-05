Showtime maakt einde aan Masters of Sex • Nieuws • 01-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Er komt geen vijfde seizoen van Masters of Sex op Showtime. De finale van het vierde seizoen blijkt de allerlaatste aflevering te zijn geweest.

In de waargebeurde dramaserie deden Michael Sheen en Lizzy Caplan als William Masters en Virginia Johnson vier seizoenen lang onderzoek naar de menselijke seksualiteit. Het derde seizoen – lees hier onze recensie – opende halverwege de jaren zestig, waarna het vierde seizoen – wij zagen de eerste aflevering – de kijker ook meenam naar de jaren zeventig. Volgens Deadline vindt Showtime de finale van het vierde seizoen een passend slot voor de complexe relatie tussen de personages van Sheen en Caplan en is daarom besloten de serie geen vijfde seizoen te geven. Masters of Sex deed heet prima bij de critici en werd in 2013 genomineerd voor een Golden Globe, maar was nooit een kijkcijferkanon voor de zender. Gemiddeld trok een aflevering uit het vierde seizoen zo’n 800.000 kijkers. De lead-in programma’s – eerst Ray Donovan en vervolgens ook Shameless – trokken gemiddeld 2 miljoen kijkers per aflevering.

Masters of Sex was losjes gebaseerd op Masters of Sex: The Life and Times of William Masters and Virginia Johnson, The Couple Who Taught America How To Love van auteur Thomas Maier, dat werd geadapteerd door Michelle Ashford (The Pacific). De eerste twee seizoenen zijn in Nederland te zien op Netflix.