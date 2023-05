Showtime bestelt tweede seizoen van Dice • Nieuws • 26-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Komiek Andrew Dice Clay keert in 2017 terug naar Showtime. De Amerikaanse zender bestelt 7 nieuwe afleveringen van zijn semi-biografische serie Dice.

Dice speelt op televisie – zoals wel meer komieken met een eigen serie doen – een fictieve versie van zichzelf. Ooit trad hij op in een uitverkocht Madison Square Garden, maar nu kan hij amper meer aan werk komen. Dice heeft bijrollen voor Kevin Corrigan ( Grounded for Life , The Get Down ) en Natasha Leggero ( Another Period ). Het eerste seizoen bevatte tevens gastoptredens van Lorraine Bracco ( The Sopranos ) en Michael Rapaport ( Crisis in Six Scenes ). Dice is 1 van de nog maar 2 komedies die Showtime momenteel in productie heeft – Episodes met Matt LeBlanc is de andere – maar de zender kondigde onlangs wel komische projecten als White Famous en Keeping it Real aan.

In de jaren 80 was Andrew Dice Clay één van de grootste komieken ter wereld. In 1990 speelde hij vervolgens onder regie van Renny Harlin de hoofdrol in de komische detectivefilm The Adventures of Ford Fairlane. De laatste jaren kreeg zijn acteercarrière weer een kleine boost, mede door een gastoptreden in het laatste seizoen van Entourage en een uitstekend ontvangen bijrol in de Woody Allen-film Blue Jasmine.