Showtime bestelt serie met Jay Pharoah

Voormalig SNL-castlid Jay Pharoah krijgt de hoofdrol in White Famous. Zender Showtime bestelt een compleet seizoen van de komedie.

White Famous is afkomstig van Tom Kapinos, eerder op Showtime verantwoordelijk voor Californication , en acteur Jamie Foxx. De komedie is losjes gebaseerd op Foxx’ eigen ervaringen als beginnend stand-up comedian in Hollywood. Pharoah geeft gestalte aan Floyd Mooney, een Afro-Amerikaanse komiek die begint door te breken bij het grote en voornamelijk blanke publiek. Maar nu hij ‘white famous’ dreigt te worden, zou hij zijn geloofwaardigheid in de ogen van zijn fans van het eerste uur weleens kwijt kunnen raken. Foxx zelf zal af en toe opduiken als gastacteur en andere bijrollen zijn er voor Megalyn Echikunwoke als Mooney's ex-vriendin en de moeder van zijn kind en Utkarsh Ambudkar als zijn immer gefrustreerde manager. Tot slot krijgt ook Stephen Tobolowsky ( One Day at the Time ) een gastrol, mogelijk als zijn personage uit Californication.