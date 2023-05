Shots Fired S1E1: Dramaserie werpt een nieuw licht op politiegeweld • Fox , Recensie • 24-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Televisiezender FOX heeft met Shots Fired potentieel goud in handen.

Het komt niet vaak voor in de Verenigde Staten: een ongewapende witte man die door een zwarte politieagent wordt doodgeschoten. Deze gebeurtenis wordt door de onervaren aanklager Preston Terry (Stephan James) omschreven als een ‘anomalie’. Het is aan hem en zijn eigenzinnige detective Ashe Akino (Sanaa Lathan) om in het oude zuiden van Amerika, in een dorpje in North Carolina, de ware toedracht van dit unieke schietincident te onderzoeken. Het duo is geselecteerd vanwege hun huidskleur: van bovenaf is bepaald dat uitsluitend een zwart team een zwarte diender – eventueel – kan veroordelen. Dit om raciale spanningen, die toch altijd al onderhuids leven in deze zuidelijke contreien, te temperen.

Wat Terry en Akino vervolgens aantreffen – na te zijn ingelicht door de gouverneur (een rol van Helen Hunt) – is een archetypische zuidelijke gemeenschap, waar de Afro-Amerikanen afgezonderd leven in armoede. Witte mensen komen alleen in hun buurt om drugs te scoren, en dat lijkt in eerste instantie ook de aanleiding voor de dood van de ‘jonge student’. Zo wordt het slachtoffer genoemd door het mediacircus: voor witte jongelingen geldt immers een aardiger jargon, en een andere justitiële vastberadenheid, zo blijkt. Tijdens dit groots opgezette onderzoek komt evenwel een andere zaak aan het licht: een jonge Afro-Amerikaan werd onlangs dood aangetroffen en de lokale politie lijkt ook hier betrokken.

In het Amerikaanse rechtssysteem – dat hier met twee maten meet – draait alles om het politieke spel – zo bleek ook deze week met de aanstelling van een nieuwe rechter bij het Amerikaanse gerechtshof. Terry speelt dit spelletje mee, terwijl zijn zwarte broeders telkens aan het korte eind trekken. Zij hebben allang geconcludeerd dat er vanuit de overheid sprake is van een gebrek aan compassie, en zetten vragen bij Terry’s ogenschijnlijk geveinsde engagement. Niemand is werkelijk geïnteresseerd in hun zaak. Dat maakt Shots Fired zo interessant: de actualiteit – politiegeweld – is een interessant vraagstuk, en leent zich uitstekend voor een televisieserie.

Het is echter onduidelijk waarom uitgerekend FOX deze serie heeft aangekocht. Het is opmerkelijk dat deze rechts-conservatieve televisiezender, met doorgaans niet heel florissante berichtgeving als het gaat om hun Afro-Amerikaanse medemens, nu wil worden geassocieerd met onderwerpen als politiegeweld en rassengelijkheid. Zeker gezien het feit dat FOX jaren de vaandeldrager was van COPS, de real-life serie waarin de zwarte jeugd continu in beeld was in de rol van arrestant. Desalniettemin heeft het netwerk met deze dramaserie – bedacht door Reggie Rock Bythewood en succesvol filmmaker Gina Prince-Bythewood – potentieel goud in handen.

