Shooter-stuntman klaagt acteur Tom Sizemore aan • Nieuws • 01-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Stuntman Steve DeCastro sleept acteur Tom Sizemore voor het gerecht. De aanleiding is een ongeluk op de set van de nieuwe serie Shooter.

Op 6 juli zou Sizemore tijdens de opnamen van een scène, met een auto over DeCastro heen zijn gereden. De acteur was volgens de stuntman destijds onder invloed van alcohol, terwijl hij wist dat hij een auto moest gaan besturen. DeCastro claimt nu dat hij naar alle waarschijnlijkheid blijvend letsel heeft overgehouden aan het voorval. Sizemore had in het verleden al vaker drugs- en alcohol gerelateerde problemen, die hem door de jaren heen veel werk hebben gekost. Regisseur Steven Spielberg liet hem tijdens de opnamen van Saving Private Ryan daarom elke dag een drugstest ondergaan, met de waarschuwing dat hij na zijn eerste misstap direct hercast zou worden. De acteur was in 2010 ook te zien in een seizoen van de reality-show Celebrity Rehab. Naast Sizemore sleept DeCastro ook studio Paramount en mediabedrijf Viacom voor het gerecht.

Shooter is een nieuwe actieserie met Ryan Phillipe, geproduceerd door Mark Wahlberg (Entourage, Boardwalk Empire). De serie is gebaseerd op het boek Point of Impact van Stephen Hunter, al eens eerder verfilmd met Wahlberg in de hoofdrol. De eerste aflevering is op 15 november te zien op USA