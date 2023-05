Shooter S02E01: Bob Lee gaat op reis • Serie , Recensie • 20-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Veelbelovende schaalvergroting in het nieuwe seizoen.

Sommige mensen hebben ook altijd pech. Bobby Lee Swagger is zo iemand. Niet alleen klinkt zijn naam alsof hij een beroerde pornoster is, hij heeft ook continu complotten en geweld om zich heen.

In het eerste seizoen werd de sluipschutter uit zijn pensioen gelokt om een aanslag op de president te voorkomen. Helaas voor hem bleek zijn oude legermaatje Isaac Johnson (Omar Epps) hem er juist in te willen luizen en had Bob Lee vervolgens een compleet seizoen nodig om aan te tonen dat hij geen moordenaar is. Net als alle rust lijkt weergekeerd, steekt er een nieuwe storm van ellende op.

Het eerste seizoen was nog gebaseerd op de gelijknamige film met Mark Wahlberg in de hoofdrol, maar voor het tweede gaat de serie volledig op eigen benen. De actie verhuist naar Berlijn, waar Bob met zijn vrouw aanwezig is bij een eredienst van een vriend waarmee hij in dezelfde legereenheid diende. Tijdens de dienst dringen gewapende mannen binnen, worden ze bestookt door een sluipschutter en volgen er explosies. Samen met de rest van de legereenheid gaat Bob Lee op onderzoek uit.

Wat direct opvalt, is de schaalvergroting. Draaide het vorige seizoen nog vooral om Swagger en zijn avonturen, nu staan er beduidend meer spelers aan de start. De vraag is hoeveel er daar van over zullen blijven, want een van de plotelementen is een mysterieuze moordenaar die een voor een de leden van de voormalige legereenheid om het leven brengt. Er zit ook meteen een flinke vaart in de eerste aflevering. Terwijl Bob Lee in Berlijn rondhangt, springt de show naar Thailand om te laten zien waar Isaac Johnson (Omar Epps) mee bezig is, en vervolgens naar Washington om wat politieke intrige te zaaien. Swaggers bondgenoot Nadine Memphis (Cynthia Addai-Robinson) zit inmiddels vast achter een bureau bij de FBI en National Security Advisor Gregson (een heerlijk schmierende Beverly D’Angelo) probeert haar te verleiden met een andere baan.

Met ogenschijnlijk meer aandacht voor complotten en Bob Lee in het openbaar in plaats van in de schaduwen, is de vraag hoe de sfeer van dit seizoen zich zal ontwikkelen. Kwalitatief zit het weer degelijk in elkaar en er worden in ieder geval genoeg vragen opgeworpen om dit seizoen mee vooruit te kunnen.

Vanaf 19 juli iedere week een nieuwe aflevering op Netflix.