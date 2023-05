Shooter S1: brute actie moet gebrek aan intrige compenseren • Netflix , Recensie • 18-02-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Mark Wahlberg en Antoine Fuqua verfilmden nogmaals het boek Point of Impact van Stephen Hunter, deze keer voor televisie.

De billboards waarmee reclame werd gemaakt voor Shooter vatten de serie eigenlijk perfect samen; een wapperende Amerikaanse vlag, het vastberaden gezicht van hoofdrolspeler Ryan Phillippe en de tekst ‘Veteran. Hero. Target.’ Bob Lee Swagger (Phillippe) is een soort Dirty Harry met meer patriottisme. Een gedecoreerde ex-marinier en sluipschutter die op de vlag zou bloeden om de strepen rood te houden, maar tegelijkertijd niet aarzelt om het recht in eigen handen te nemen. Een man naar de harten van vele Amerikanen dus. In de eerste aflevering moet hij de verhalen over heldendaden in het Midden-Oosten waarmee hij ’s avonds zijn dochter in slaap sust toch even onderbreken, om nogmaals zijn vaderland van dienst te kunnen zijn.

Er is namelijk bewijs opgedoken dat een sluipschutter de president van de Verenigde Staten tijdens een bezoek aan Seattle om het leven wil brengen. En dus wordt Swagger door zijn oude legerkolonel (Omar Epps uit House) opgetrommeld om met zijn expertise te bepalen wat de beste plek is om de POTUS in het vizier te nemen. Het plan blijkt echter bedoeld om Swagger zelf de schuld van de aanslag in de schoenen te schuiven en al snel moet hij vluchten voor zo’n beetje elke overheidsinstantie, plus een heleboel andere belanghebbenden.

Shooter wringt in eerste instantie genoeg spanning uit een effectieve set-up; American Sniper ontmoet The Fugitive. Af en toe lijkt de serie tevens iets inhoudelijks te willen zeggen over PTSD bij veteranen en Amerika’s obsessie met vuurwapens, om vervolgens toch maar weer te kiezen voor actie. De grote samenzwering omtrent een Russisch complot om een verkiezing te beïnvloeden (klinkt bekend?) blijft helaas bijzaak. Uiteindelijk draait alles enkel om Swagger en de veiligheid van zijn vrouw en dochter. De serie lijdt ook onder het feit dat het personage van Tom Sizemore, al vroeg geïntroduceerd als de grote boosdoener, heel abrupt verdwijnt, iets dat misschien wel te maken had met zijn misdragingen op de set

De première van Shooter werd door zender USA twee keer uitgesteld, uit respect voor de slachtoffers van de dodelijke schietpartijen in Dallas en Baton Rouge. Niet meer dan logisch, want serie heeft een bijna fetisjistische fascinatie met vuurwapens en kogeltrajecten. En dat is ironisch genoeg waarschijnlijk ook de reden voor de hoge kijkcijfers in Amerika, want het is natuurlijk tevens een beetje de natte droom van een door vuurwapens geobsedeerde natie.

Series over heldhaftige (ex)militairen zijn momenteel weer erg geliefd bij Amerikaanse televisiemakers. We zagen onlangs Six op History en ook het hoofdpersonage in 24: Legacy komt net terug uit het Midden-Oosten. Fox werkt aan een adaptatie van Behind Enemy Lines , The CW komt met Valor en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Shooter is al zeker van een tweede seizoen. Hopelijk mikken de makers daarin wat meer op intrige dan op enkel actie, om zo de strijd met de concurrenten niet bij voorbaat al te verliezen.

Shooter S1, nu op Netflix