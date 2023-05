Shooter S02 gaat 19 juli van start op Netflix • Nieuws • 28-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op Netflix staat aangegeven dat de actievolle dramaserie Shooter op 19 juli verdergaat met nieuwe afleveringen.

Shooter is gebaseerd op het boek Point of Impact van Stephen Hunter, dat al eerder werd verfilmd met Mark Wahlberg in de hoofdrol. In de tv-versie is het nu Ryan Phillippe (Crash) die gestalte geeft Bob Lee Swagger, een voormalig marinier en gedecoreerd sluipschutter. In het eerste seizoen zagen we hoe hij door de overheid gevraagd werd om een aanslag op de president te voorkomen, om vervolgens zelf de schuld van die aanslag in de schoenen geschoven te krijgen. De afleveringen van het tweede seizoen zullen wederom binnen 24 uur na de uitzending in Amerika op Netflix verschijnen. De nieuwe reeks zal zich onder meer richten op de ervaringen van Swagger tijdens zijn diensttijd in Afghanistan.

Shooter bleek buiten Amerika enorm populair op Netflix. De makers zouden daarom plannen hebben om ook Europa een prominentere rol te geven in het tweede seizoen.