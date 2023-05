Shooter debuteert in november op USA

Het actievolle drama Shooter zal op 15 november in première gaan op USA. Het debuut van de serie met Ryan Phillipe werd in het verleden al twee keer uitgesteld.

Na de schietpartij die vlak voor de première plaatsvond tijdens een protestactie in Dallas, werd besloten om de première te verzetten van 19 juli naar 26 juli. Maar niet veel later werden er in Baton Rogue eveneens een aantal agenten doodgeschoten en werd ook die premièredatum geschrapt . Alle slachtoffers werden om het leven gebracht door een scherpschutter en in Shooter speelt Phillipe iemand die zich eveneens specialiseert in het schieten van grote afstand. Hij geeft in de serie gestalte aan Bob Lee Swagger; een gedecoreerde scherpschutter uit het Amerikaanse leger, die inmiddels leeft in een door zichzelf opgelegd ballingschap. Als expert wordt hij door een oude collega (Omar Epps uit House ) ingeschakeld om een mogelijke moordaanslag op de president te voorkomen, niet wetende dat er mensen zijn die hem die moord in de schoenen willen schuiven.