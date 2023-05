Shonda Rhimes verruilt ABC voor Netflix

Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) tekent een contract bij streamingdienst Netflix.

De showrunner had al een vierjarig contract bij ABC, waarvan ze nog een jaar uit moest dienen, maar volgens de website Deadline heeft ze van de zender toestemming gekregen om de overstap nu al te maken. Ook bij Netflix tekent ze een meerjarig contract. Haar productiebedrijf Shondaland zal veranderen in een aparte divisie van de streamingdienst. Wel blijft ze nog betrokken bij haar huidige ABC-series (Grey’s Anatomy, Scandal , How to get Away with Murder) en de projecten die ze daar nog in ontwikkeling heeft (zoals For the People en de spin-off van Grey’s Anatomy). Een aantal van haar ABC-series zijn in Amerika ook te bekijken via Netflix en doen het daar enorm goed. In Nederland zijn enkel de eerste twee seizoenen van How to Get Away with Murder te zien bij de VOD-dienst.