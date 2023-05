Shonda Rhimes en de echte wereld • 19-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Producent Shonda Rhimes kantelt de norm van een dominante blanke cast in tv-series. Haar het belang van haar werk valt nauwelijks te overschatten.

Aanstaande donderdag beginnen de twee powerhouse series van producer Shonda Rhimes weer: Grey’s Anatomy en How to get Away With Murder ( Scandal volgt in januari 2017) . De series zijn fantastisch goed door de combinatie van drama, romantiek, humor en spanning. En ze worden met open armen ontvangen door een breed publiek, omdat Shonda Rhimes representaties van etnische, culturele en seksuele diversiteit zonder moeite op het scherm laat stralen.

Shonda Rhimes wil in haar producties de wereld reflecteren zoals hij écht is. Met echte mensen, die zich waarlijk gedragen. En dat is anno 2016 nog steeds (helaas) bijzonder. Door driedimensionale rollen voor gekleurde acteurs te schrijven slaagt zij erin om de beeldvorming van ‘anderen’ op televisie te veranderen. Ook daagt zij Hollywood uit om heteronormatieve perspectieven te herzien. In Shondaland worden karakters die lesbisch (Arizona Robbins), homo (Oliver Hampton en Connor Walsh) en biseksueel (Annalise Keating en Callie Torres) zijn, geïntroduceerd en krijgen een diepgaande verhaallijn. Ook gemengde (familie)relaties zijn niet opmerkelijk of lastig in haar series, maar worden neergezet door de acteurs als normaal. Denk bijvoorbeeld aan Olivia Pope en President Fitz Grant, maar ook aan de adoptie van Zola door Meredith Grey en Derek Shephard.

In Grey’s Anatomy, Scandal en How to Get Away With Murder spelen sterke vrouwen de hoofdrol. De vrouwen in Shondaland zijn de baas over een eigen bedrijf of afdeling, zijn intelligent, hebben de touwtjes in handen én zijn staat om lief te hebben, emoties te tonen en kwetsbaar te zijn. Dit soort karakteristieken voor vrouwen vormen nog steeds een uitzondering op tv, maar voor gekleurde vrouwen helemaal. Juist daar brengt Shonda Rhimes verandering in met haar powerhouse series. In alle drie haar series, maar vooral in het vorige seizoen van Grey’s Anatom y, heeft de producer ook laten zien dat de hoofdrolspeelster Meredith Grey (Ellen Pompeo) geen man nodig heeft om haar identiteit te definiëren. Bovendien schrijft zij geen stereotyperende rollen, maar laat ze haar karakters groeien en ontdekken wie ze zijn. Shondaland toont niet langer de norm – van een dominante blanke cast – maar de wereld zoals hij in werkelijkheid is.

Bonusfilmpje: Davis Gives Powerful speecht over diversiteit tijdens de Emmy Award-uitreiking van 2015. Over de essentie van een diverse beeldvorming:

Grey’s Anatomy S13 , Scandal S6 en How to Get Away From Murder S3 zijn vanaf 22 september te zien op ABC.