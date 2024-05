Shōgun: tweede en derde seizoen in de maak bij FX en Hulu

Volgens The Hollywood Reporter werken zender FX en vod-dienst Hulu aan een tweede en een derde seizoen van Shōgun. Het eerste seizoen was een bewerking van het het boek van James Clavell, maar scenaristen Justin Marks en Rachel Kondo zullen zelf een vervolg gaan bedenken, met hulp van producenten Michaela Clavell (de dochter van de auteur) en Hiroyuki Sanada (die tevens als acteur gestalte geeft aan Yoshii Toranaga). Of de twee seizoenen definitief gemaakt worden, zal afhangen van of de makers een verhaal bedacht krijgen dat ze ook daadwerkelijk willen vertellen. Sanada heeft daarbij een zogenoemde 'if-come'-deal gesloten: als het vervolg inderdaad groen licht krijgt van FX en Hulu, keert hij opnieuw terug als Toranaga. Naar verluidt zal Shōgun bij de Emmy's sowieso niet langer meedoen in de categorie miniserie, maar in de categorie dramaserie. In Nederland is het historische epos te zien op Disney+.