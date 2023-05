She’s Gotta Have It: Spike Lee op Netflix

Netflix onthulde de trailer voor She’s Gotta Have It, de allereerste tv-serie van Spike Lee.

De maker van Do The Right Thing en Malcolm X baseerde het project op de gelijknamige film uit 1986, destijds zijn debuut als regisseur. De moderne tv-update draait wederom om een vrouw die relaties met drie minnaars probeert te onderhouden. Het hoofdpersonage Nola Darling wordt deze keer gespeeld door DeWanda Wise, die eerder dit jaar een bijrol had in Shots Fired . Nola is een kunstenares die niet gelooft in monogamie en daarom drie mannen in haar leven heeft; de geschifte Mars (Anthony Ramos uit de musical Hamilton), de knappe Greer (Cleo Anthony uit Divergent) en de zakelijke Jamie (Lyriq Bent uit The Book of Negroes). Heather Headley speelt Nola’s psychiater en Margot Bingham, Chyna Layne en Elise Hudson zijn te zien als haar beste vriendinnen.