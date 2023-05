Kijktip: Sherlock: The Six Thatchers • 01-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Arthur Conan Doyle’s wereldberoemde detective Sherlock Holmes is al een ontelbaar aantal keren neergezet in films en series.

Hij trok de speurneus uit de Victoriaanse periode en zette hem middenin het Londen van de 21ste eeuw. De eerste serie, uitgezonden in 2010, was meteen een hit en sindsdien is de populariteit van Sherlock alleen nog maar gegroeid. De serie won al meerdere Emmy’s en het derde seizoen was het meest bekeken BBC-drama in vijftien jaar tijd. En nu is het, twee jaar na die derde reeks, eindelijk tijd voor nieuw werk. Holmes, gespeeld door Benedict Cumberbatch (Star Trek, The Imitation Game) moet op zoek naar een mysterieuze crimineel, die overal door Londen portretten van Margaret Thatcher vernielt. En dan speelt er nog genoeg op de achtergrond. In het derde seizoen kwam Sherlock er namelijk achter dat Mary, de vrouw van zijn assistent Watson (Martin Freeman, bekend van The Hobbit) een huurmoordenaar was. Daarnaast bleek ook nog eens dat Moriarty, de eeuwige aartsvijand van Sherlock, zijn dood in scène had gezet. ‘Heb je me gemist?’ vroeg hij aan het eind van dat seizoen net op het moment dat de detective op het punt stond om naar Oost-Europa te vliegen. Genoeg vragen dus, die we beantwoord hopen te zien in de drie afleveringen van anderhalf uur van dit vierde seizoen van Sherlock.

BBC 1, 1 januari, 21:30 uur.