Sherlock S04/E01: te weinig detective, te veel mysteries

Na drie seizoenen is er dan eindelijk een nieuwe reeks Sherlock. Nu wordt duidelijk wat de eerste twee reeksen zo goed maakte.

Drie jaar op een nieuw seizoen moeten wachten, dat is niet niks. Vooral na een cliffhanger waarin Mary Watson een ex-huurling bleek te zijn, Sherlock de machtige zakenman en chanteur Charles Augustus Magnussen in koelen bloede doodschoot én wijlen (...of toch niet?) Jim Moriarty opeens op elk beeldscherm in het Verenigd Koninkrijk verscheen.

Natuurlijk, er was tussendoor ook nog de Sherlock in de late 19de eeuw -special van vorig jaar, maar die had weinig van doen met de doorlopende verhaallijn en deed dus niets af aan de hooggespannen verwachtingen voor seizoen 4.

Was het het wachten waard? Afgaande op de eerste aflevering van de drie, ‘The six Thatchers’, is het antwoord helaas ja en nee. Op het eerste gezicht is er weinig mis. Benedict Cumberbatch en Martin Freeman zijn nog steeds een erg fijn duo, het plot is spannend, de grapjes zijn geestig en visueel zit Sherlock erg goed in elkaar.

Maar waarom dan die ‘nee’? Tijdens een scène waarin Sherlock bijna achteloos een volkomen absurd sterfgeval oplost, valt het kwartje. Dít is wat de eerste twee seizoenen van de serie zo goed maakte. Simpelweg slim geschreven moderne updates van de klassieke verhalen van Sir Arthur Conan Doyle. Benedict Cumberbatch als een hoogfunctionerende sociopaat die elke aflevering op onnavolgbare wijze een nieuw mysterie van A tot Z ontrafelt.

Dat simpele genot van een goed detectiveverhaal heeft sinds het slot van seizoen 2 echter steeds meer plaatsgemaakt voor melodramatische ontwikkelingen en mysteries waar de hoofdpersonen persoonlijk bij betrokken zijn. ‘The six Thatchers’ is daar helaas geen uitzondering op. Daarnaast bevat de aflevering zoveel verschillende plotelementen, dat het geheel nogal rommelig en gehaast aandoet.

Wellicht kan deze haast verklaard worden door de geruchten dat dit waarschijnlijk het laatste seizoen is. Het te rappe plot van deze aflevering leidt namelijk wél tot een interessante opzet voor de komende twee, die mogelijk het eindpunt van de serie vormen. Hopelijk met wat meer aandacht voor het detectivewerk, zodat Sherlock even goed eindigt als het zes jaar geleden begon. The game is afoot!

