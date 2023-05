Vierde seizoen Sherlock start op 1 januari 2017 • Nieuws • 27-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De BBC maakte de startdatum van het vierde seizoen van Sherlock bekend. Op 1 januari 2017 komen Benedict Cumberbatch en Martin Freeman weer in actie.

Met die startdatum zit er bijna twee jaar tussen het einde van het derde seizoen en de start van het vierde seizoen. Wel werden we in de tussentijd nog getrakteerd op de kerstspecial The Abominable Bride. Het nieuwe seizoen speelt zich echter weer af in het heden en trapt af met de aflevering The Six Thatchers, wat lijkt op een verwijzing naar het door Arthur Conan Doyle geschreven korte verhaal The Adventure of the Six Napoleons. In de komende afleveringen gaan we onder meer zien hoe de door Freeman gespeelde Watson voor het eerst vader wordt. Daarnaast is Toby Jones (Dobby uit Harry Potter) aangekondigd als één van de nieuwe tegenstanders van het tweetal. De vierde reeks bestaat – net als de vorige 3 seizoenen die momenteel op Netflix staan – weer uit 3 afleveringen.

Eerder dit jaar gaf Benedict Cumberbatch op Comic-Con al een teasertje vrij voor het vierde seizoen van Sherlock. Die beelden kun je hier nog eens terugkijken . De acteur is vanaf vandaag tevens in de bioscoop te zien in Doctor Strange.