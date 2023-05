Sharknado 5 krijgt groen licht van Syfy • Nieuws • 03-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Syfy blijkt nog niet klaar te zijn met hun Sharknado-films. Het vijfde deel werd officieel aangekondigd.

De serie van low budget tv-films begon in 2013 als een soort komische kruising tussen blockbuster rampenfilms als Deep Blue Sea en Twister, waarin haaien door middel van tornado’s in Los Angeles belanden. In het vervolg getiteld Sharknado 2: The Second One moest New York eraan geloven en in Sharknado 3: Oh Hell No was de complete oostkust aan de beurt. Nadat de aangewaaide haaien in Sharknado: The Fourth Awakens heel Amerika onveilig maakten, zullen ze zich in het vijfde deel over de rest van de wereld verspreiden. Sharknado 5 – eerder werd Sharknado 5 Earth 0 genoemd als mogelijke titel – zal worden opgenomen in vijf verschillende landen, waaronder Engeland en Australië. Wat betreft de acteurs is tot nu toe enkel de terugkeer van Ian Ziering (Beverly Hills 90210) en Tara Reid (American Pie) bevestigd.

De allereerste Sharknado groeide onder het motto ‘zo slecht dat het leuk wordt’ al snel uit tot een cultfilm. De sequels werden minder goed ontvangen. De opnamen van het vijfde deel zijn net begonnen in Bulgarije.