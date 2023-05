Shannon Purser scoort rol in pilot van NBC • Nieuws • 10-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Haar kleine rolletje als Barb in Stranger Things zorgde ervoor Shannon Purser vanuit het niets internationaal bekend werd. De actrice is nu gecast in een nieuwe pilot van NBC.

De pilot is een adaptatie van het boek Drama High, waarvoor auteur Michael Sokolove zich liet inspireren door zijn eigen tijd op de middelbare school. Het hoofdpersonage is namelijk gebaseerd op zijn dramaleraar Lou Volpe, die leerlingen probeerde te inspireren met gewaagde musicals en toneelstukken die aansloten op hun eigen belevingswereld. Purser zal in de pilot gestalte geven aan Annabelle, een buitenbeentje die desondanks haar stinkende best doet om de cast van de volgende opvoering te halen. De rol van Annabelle komt niet uit het boek, maar werd speciaal gecreëerd voor Purser, nadat ze eerder met de makers in gesprek was voor een andere rol in de pilot. De adaptatie van het boek komt van Jason Katims, ooit showrunner van de serie Friday Night Lights, en Jeffrey Seller, producent van de Broadway-musical Hamilton.

Eerder werd de uit Hawaï afkomstige Auli’i Cravalho, de prinses in de Disney-film Moana (in Nederland bekend als Vaiana), gecast in de pilot. Ook Purser deed onlangs even mee aan een muzikale opvoering; ze was kort te zien als Barb in Jimmy Fallons opening van de Golden Globes. Of haar personage straks ook terugkeert in het tweede seizoen van Stranger Things ( bekijk de eerste beelden ) is nog onduidelijk.