Shannen Doherty terug voor tv-versie Heathers • Nieuws • 24-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ondanks haar gezondheidsproblemen blijft Shannen Doherty (Charmed) aan het werk. Zo kondigde ze aan een rol te krijgen in Heathers.

De exacte details omtrent haar personage zijn nog niet bekend, maar de actrice zette zelf een foto op Instagram, waarop ze in character op de set te zien is met een donkere pruik op. Doherty ondergaat momenteel een behandeling voor borstkanker. Ze had in de jaren tachtig al een rol in de originele filmversie van Heathers, waarin het tienermeisje Veronica (Winona Ryder) besluit om samen met de psychopathische J.D. (Christian Slater) een aantal populaire meiden op school – allemaal genaamd Heather – om het leven te brengen. Doherty speelde destijds één van de Heathers. In de tv-adaptatie worden Veronica en J.D. gespeeld door respectievelijk Grace Victoria Cox ( Twin Peaks ) en nieuwkomer James Scully. De opnamen van de pilot zijn inmiddels in volle gang, met Leslye Headland (Sleeping with Other People) aan het roer als regisseur.

Hoewel de situatie van Doherty nog altijd levensbedreigend is, is het de bedoeling dat ze straks ook terugkeert voor Mallbrats, een serie die dient als vervolg op de film Mallrats, waarin ze destijds een hoofdrol had. Net als Heathers was Mallrats een flop in de bioscoop, die later op video alsnog een cult following kreeg.