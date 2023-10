Shameless: tragikomische serie met William H. Macy vanaf vrijdag te zien op Netflix

Het tragikomische Shameless is vanaf vrijdag 27 oktober te zien op Netflix. Het gaat om de Amerikaanse variant die in 2011 van start ging op zender Showtime en niet om het Britse origineel dat destijds te zien was op Channel 4. Shameless draait om een enorm disfunctionele en door armoede geplaagde familie in het zuidelijke deel van Chicago. De patriarch is Frank Gallagher (William H. Macy uit Fargo), een alcoholist die weinig oog heeft voor zijn gezin en door middel van allerlei oplichtingspraktijken het hoofd boven water probeert te houden. Emmy Rossum speelt zijn strijdbare dochter Fiona en oudste zoon Lip wordt gespeeld door Jeremy Allen White, die nu de hoofdrol speelt in het bejubelde The Bear. Shameless werd gemaakt door John Wells (Maid) en kreeg uiteindelijk elf seizoenen (134 afleveringen in totaal).